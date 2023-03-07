Тюрин Иван Данилов/
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти09.02.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Илья
Рождение ребёнка
02.10.1859
Сын: Тюрин Яков Иванович
Мать ребёнка: Тюрина Прасковья Филиппова
Рождение ребёнка
25.01.1862
Сын: Тюрин Вукол Иванов
Мать ребёнка: Тюрина Прасковья Филиппова
Ульяновская область, с.Никитино
Рождение ребёнка
22.09.1864
Дочь: Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Тюрина Прасковья Филиппова
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Тюрина Прасковья Филиппова
Рождение ребёнка
01.05.1871
Сын: Тюрин Захар Иванович
Мать ребёнка: Тюрина Прасковья Филиппова
Рождение ребёнка
18.03.1874
Сын: Тюрин Яков Иванович
Мать ребёнка: Тюрина Прасковья Филиппова
Рождение ребёнка
29.06.1880
Дочь: Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Тюрина Прасковья Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.1902