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Тюрин Иван Данилов/

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

09.02.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Илья

Мать: Тюрина Екатерина Остафьевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.10.1859

Сын: Тюрин Яков Иванович

Мать ребёнка: Тюрина Прасковья Филиппова

Рождение ребёнка
25.01.1862

Сын: Тюрин Вукол Иванов

Мать ребёнка: Тюрина Прасковья Филиппова

Ульяновская область, с.Никитино
Рождение ребёнка
22.09.1864

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Тюрина Прасковья Филиппова

Рождение ребёнка
1867

Сын: Тюрин Фаддей Иванович

Мать ребёнка: Тюрина Прасковья Филиппова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1871

Сын: Тюрин Захар Иванович

Мать ребёнка: Тюрина Прасковья Филиппова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.03.1874

Сын: Тюрин Яков Иванович

Мать ребёнка: Тюрина Прасковья Филиппова

Рождение ребёнка
29.06.1880

Дочь: Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Тюрина Прасковья Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Прасковья Филиппова

Смерть
09.02.1902
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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