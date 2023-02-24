Тюрин Вукол Иванов
Место рожденияУльяновская область, с.Никитино
Дата рождения25.01.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1862
Отец: Тюрин Иван Данилов/
Ульяновская область, с.Никитино
Бракосочетание
26.?.1886
Жена: Тюрина Ольга Петрова
Рождение ребёнка
08.08.1887
Дочь: Бобкина Наталья Вуколовна
Мать ребёнка: Тюрина Ольга Петрова
Рождение ребёнка
30.10.1889
Сын: Тюрин Св Во О Бр. 28.09.1965 Павел Вуколович
Мать ребёнка: Тюрина Ольга Петрова
Рождение ребёнка
17.05.1892
Дочь: Елена Вуколовна
Мать ребёнка: Тюрина Ольга Петрова
Рождение ребёнка
08.12.1896
Мать ребёнка: Тюрина Ольга Петрова
Рождение ребёнка
05.06.1899
Дочь: Аграфена Вуколовна
Мать ребёнка: Тюрина Ольга Петрова
Рождение ребёнка
24.02.1902
Дочь: Дойкина Евдокия Вуколовна
Мать ребёнка: Тюрина Ольга Петрова
Рождение ребёнка
23.10.1904
Дочь: Дойкина Прасковья Вуколовна
Мать ребёнка: Тюрина Ольга Петрова
Рождение ребёнка
09.03.1910
Дочь: Атякшева Мария Вуколовна
Мать ребёнка: Тюрина Ольга Петрова
с. Никитино Николаевского района Ульяновской обл.
Смерть
Неизвестно
Ульяновская область, с.Никитино
Похороны
Неизвестно