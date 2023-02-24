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Тюрин Вукол Иванов

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Место рождения

Ульяновская область, с.Никитино

Дата рождения

25.01.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1862

Отец: Тюрин Иван Данилов/

Мать: Тюрина Прасковья Филиппова

Ульяновская область, с.Никитино
Бракосочетание
26.?.1886

Жена: Тюрина Ольга Петрова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.08.1887

Дочь: Бобкина Наталья Вуколовна

Мать ребёнка: Тюрина Ольга Петрова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.10.1889

Сын: Тюрин Св Во О Бр. 28.09.1965 Павел Вуколович

Мать ребёнка: Тюрина Ольга Петрова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.05.1892

Дочь: Елена Вуколовна

Мать ребёнка: Тюрина Ольга Петрова

Рождение ребёнка
08.12.1896

Сын: Тюрин Демьян Вуколович

Мать ребёнка: Тюрина Ольга Петрова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.06.1899

Дочь: Аграфена Вуколовна

Мать ребёнка: Тюрина Ольга Петрова

Рождение ребёнка
24.02.1902

Дочь: Дойкина Евдокия Вуколовна

Мать ребёнка: Тюрина Ольга Петрова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1904

Дочь: Дойкина Прасковья Вуколовна

Мать ребёнка: Тюрина Ольга Петрова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.03.1910

Дочь: Атякшева Мария Вуколовна

Мать ребёнка: Тюрина Ольга Петрова

с. Никитино Николаевского района Ульяновской обл.
Смерть
Неизвестно
Ульяновская область, с.Никитино
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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