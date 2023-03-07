Дойкина (Тюрина св-во 29.07.1948г.) Прасковья Вуколовна
Место рождения
Дата рождения23.10.1904
Дата смерти28.12.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1904
Отец: Тюрин Вукол Иванов
Мать: Тюрина Ольга Петрова
Рождение ребёнка
08.09.1931
Сын: Дойкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Дойкин Иван Иванович
г. Ашхабад Туркмения
Рождение ребёнка
11.08.1934
Отец ребёнка: Дойкин Иван Иванович
г Чита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дойкин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
28.12.1980
Похороны
Неизвестно