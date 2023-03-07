Дойкина (Тюрина св-во 29.07.1948г.) Прасковья Вуколовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дойкина (Тюрина св-во 29.07.1948г.) Прасковья Вуколовна

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.10.1904

Дата смерти

28.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1904

Отец: Тюрин Вукол Иванов

Мать: Тюрина Ольга Петрова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.09.1931

Сын: Дойкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Дойкин Иван Иванович

г. Ашхабад Туркмения
Рождение ребёнка
11.08.1934

Сын: Дойкин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Дойкин Иван Иванович

г Чита
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дойкин Иван Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
28.12.1980
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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