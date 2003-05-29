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Дойкин Виктор Иванович

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Место рождения

г Чита

Дата рождения

11.08.1934

Дата смерти

29.05.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1934

Отец: Дойкин Иван Иванович

Мать: Дойкина Прасковья Вуколовна

г Чита
Рождение ребёнка
22.06.1961

Сын: Дойкин Сергей Викторович

Мать ребёнка: Дойкина Евгения Ивановна

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дойкина Евгения Ивановна

Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дойкина Евгения Ивановна

Смерть
29.05.2003
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Николаевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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