Дойкин Виктор Иванович
Место рожденияг Чита
Дата рождения11.08.1934
Дата смерти29.05.2003
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1934
Отец: Дойкин Иван Иванович
г Чита
Рождение ребёнка
22.06.1961
Мать ребёнка: Дойкина Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
20.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дойкина Евгения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дойкина Евгения Ивановна
Смерть
29.05.2003
Похороны
Неизвестно