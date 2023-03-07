Тюрин св во о бр. 28.09.1965 Павел Вуколович
Место рождения
Дата рождения30.10.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.10.1889
Отец: Тюрин Вукол Иванов
Мать: Тюрина Ольга Петрова
Рождение ребёнка
09.06.1911
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Тюрина Елена Константиновна
Рождение ребёнка
01.06.1913
Сын: Тюрин Иван Павлович
Мать ребёнка: Тюрина Елена Константиновна
Рождение ребёнка
13.04.1915
Сын: Тюрин Выслано Св Во 29.12.1953 Иван Павлович
Мать ребёнка: Тюрина Елена Константиновна
Бракосочетание
После 1915
Рождение ребёнка
16.11.1919
Дочь: Валентина Павловна
Мать ребёнка: Тюрина Елена Константиновна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно