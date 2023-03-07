Тюрина (Жинова) Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина (Жинова) Елена Константиновна

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Место рождения

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Жинов Константин Иванович

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1911

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Тюрин Св Во О Бр. 28.09.1965 Павел Вуколович

Рождение ребёнка
01.06.1913

Сын: Тюрин Иван Павлович

Отец ребёнка: Тюрин Св Во О Бр. 28.09.1965 Павел Вуколович

Рождение ребёнка
13.04.1915

Сын: Тюрин Выслано Св Во 29.12.1953 Иван Павлович

Отец ребёнка: Тюрин Св Во О Бр. 28.09.1965 Павел Вуколович

Бракосочетание
После 1915

Муж: Тюрин Св Во О Бр. 28.09.1965 Павел Вуколович

Рождение ребёнка
16.11.1919

Дочь: Валентина Павловна

Отец ребёнка: Тюрин Св Во О Бр. 28.09.1965 Павел Вуколович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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