Тюрина (Жинова) Елена Константиновна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Жинов Константин Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1911
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Тюрин Св Во О Бр. 28.09.1965 Павел Вуколович
Рождение ребёнка
01.06.1913
Сын: Тюрин Иван Павлович
Отец ребёнка: Тюрин Св Во О Бр. 28.09.1965 Павел Вуколович
Рождение ребёнка
13.04.1915
Бракосочетание
После 1915
Рождение ребёнка
16.11.1919
Дочь: Валентина Павловна
Отец ребёнка: Тюрин Св Во О Бр. 28.09.1965 Павел Вуколович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область