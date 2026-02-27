Иванов Жинов Константин Иванов
мужской, родился Около 1851, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 13.02.1907, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАнна Антонова1826 г.р.
ОтецИван Егоров22.05.1828 ст. г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Отец: Иван Егоров
Мать: Анна Антонова
Дочь: Димитриева Пелагея Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Жинова Варвара Константинова
Мать ребёнка: Иванова Жинова Мария Гаврилова
Дочь: Жинова Евфросинья Константинова
Мать ребёнка: Иванова Жинова Мария Гаврилова
Дочь: Жинова Акулина Константинова
Мать ребёнка: Иванова Жинова Мария Гаврилова
Дочь: Тюрина (Жинова) Елена Константиновна
Мать ребёнка: Иванова Жинова Мария Гаврилова
Сын: Иванов Жинов Алексей Константинов
Мать ребёнка: Иванова Жинова Мария Гаврилова
Сын: Иванов Жинов Сергей Константинов
Мать ребёнка: Иванова Жинова Мария Гаврилова
Дочь: Нуштаева (Иванова) Устиния Константиновна
Мать ребёнка: Иванова Жинова Мария Гаврилова