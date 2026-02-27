Иванов Жинов Константин Иванов Около 1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Иванов Жинов Константин Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1851, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 13.02.1907, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Анна Антонова1826 г.р.
Отец
Иван Егоров22.05.1828 ст. г.р.
Супруги
Иванова Жинова Мария ГавриловаМежду 1858 и 1865 г.р.
Дети
Жинова Варвара Константинова24.11.1882 ст. г.р.
Жинова Евфросинья Константинова22.10.1884 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Иван Егоров

Мать: Анна Антонова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Димитриева Пелагея Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

47

Бракосочетание
20.01.1882 ст.

Жена: Иванова Жинова Мария Гаврилова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.11.1882 ст.

Дочь: Жинова Варвара Константинова

Мать ребёнка: Иванова Жинова Мария Гаврилова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.10.1884 ст.

Дочь: Жинова Евфросинья Константинова

Мать ребёнка: Иванова Жинова Мария Гаврилова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.06.1887 ст.

Дочь: Жинова Акулина Константинова

Мать ребёнка: Иванова Жинова Мария Гаврилова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.05.1889

Дочь: Тюрина (Жинова) Елена Константиновна

Мать ребёнка: Иванова Жинова Мария Гаврилова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения согласно МК 05.05.1889 ст.ст. Дата рождения, указанная до обнаружения записи о рождении - 07.08.1889

Рождение ребёнка
08.02.1895 ст.

Сын: Иванов Жинов Алексей Константинов

Мать ребёнка: Иванова Жинова Мария Гаврилова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.07.1897 ст.

Сын: Иванов Жинов Сергей Константинов

Мать ребёнка: Иванова Жинова Мария Гаврилова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.09.1900

Дочь: Нуштаева (Иванова) Устиния Константиновна

Мать ребёнка: Иванова Жинова Мария Гаврилова

Кенесары, Бурабайский район, Акмолинская область

Смерть
13.02.1907
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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