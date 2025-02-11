Тюрин Захар Солдат Иванович
мужской, родился 01.05.1871, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецТюрин Иван Приводной Сын Данилы Ильин / Иван Данилов1836 г.р.
МатьТюрина Прасковья Филиппова1836 г.р.
Супруги
Тюрина (Нуштаева) Феодосия Степановна16.05.1880 г.р.
Дети
(Тюрина) Евдокия Захаровна26.02.1899 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1871
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.01.1898
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.02.1899
Дочь: (Тюрина) Евдокия Захаровна
Мать ребёнка: Тюрина (Нуштаева) Феодосия Степановна
Смерть
Неизвестно