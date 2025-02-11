Тюрин Захар Солдат Иванович 01.05.1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Тюрин Захар Солдат Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.05.1871, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Тюрин Иван Приводной Сын Данилы Ильин / Иван Данилов1836 г.р.
Мать
Тюрина Прасковья Филиппова1836 г.р.
Супруги
Тюрина (Нуштаева) Феодосия Степановна16.05.1880 г.р.
Дети
(Тюрина) Евдокия Захаровна26.02.1899 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1871

Отец: Тюрин Иван Приводной Сын Данилы Ильин / Иван Данилов

Мать: Тюрина Прасковья Филиппова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
30.01.1898

Жена: Тюрина (Нуштаева) Феодосия Степановна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.02.1899

Дочь: (Тюрина) Евдокия Захаровна

Мать ребёнка: Тюрина (Нуштаева) Феодосия Степановна

Смерть
Неизвестно

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