Дементьев Семен Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1866
Отец: Дементьев Павел Евсеевич
Мать: Евдокия браку
Рождение ребёнка
24.10.1886
Дочь: Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
20.07.1888
Сын: Дементьев Трофим Семенович
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
16.01.1891
Дочь: Ксения Семеновна
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
03.09.1894
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
09.03.1898
Сын: Дементьев Алексей Семенович
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
18.02.1901
Сын: Дементьев/ Евсеев Василий Семенович
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
03.12.1903
Сын: Дементьев Николай Семенович
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Смерть
Неизвестно