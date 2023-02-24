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Дементьев Семен Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1866

Отец: Дементьев Павел Евсеевич

Мать: Евдокия браку

Рождение ребёнка
24.10.1886

Дочь: Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
20.07.1888

Сын: Дементьев Трофим Семенович

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
16.01.1891

Дочь: Ксения Семеновна

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
03.09.1894

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
09.03.1898

Сын: Дементьев Алексей Семенович

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
18.02.1901

Сын: Дементьев/ Евсеев Василий Семенович

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
03.12.1903

Сын: Дементьев Николай Семенович

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Смерть
Неизвестно
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