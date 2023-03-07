Евдокия браку — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия браку

Евдокия браку

avatar

Место рождения

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

24.04.1887

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
27.01.1863

Муж: Дементьев Павел Евсеевич

Рождение ребёнка
03.09.1866

Сын: Дементьев Семен Павлович

Отец ребёнка: Дементьев Павел Евсеевич

Рождение ребёнка
25.09.1869

Сын: Дементьев- Москаев Сергей Палладиевич

Отец ребёнка: Дементьев Павел Евсеевич

Рождение ребёнка
08.05.1872

Сын: Дементьев Николай Палладиевич

Отец ребёнка: Дементьев Павел Евсеевич

Рождение ребёнка
28.12.1874

Дочь: Анна Палладиевна/

Отец ребёнка: Дементьев Павел Евсеевич

Рождение ребёнка
08.07.1877

Дочь: Елена Палладиевна

Отец ребёнка: Дементьев Павел Евсеевич

Рождение ребёнка
19.09.1881

Сын: Дементьев Федор Палладиевич

Отец ребёнка: Дементьев Павел Евсеевич

Смерть
24.04.1887
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close