Евдокия браку
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти24.04.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1863
Рождение ребёнка
03.09.1866
Отец ребёнка: Дементьев Павел Евсеевич
Рождение ребёнка
25.09.1869
Сын: Дементьев- Москаев Сергей Палладиевич
Отец ребёнка: Дементьев Павел Евсеевич
Рождение ребёнка
08.05.1872
Сын: Дементьев Николай Палладиевич
Отец ребёнка: Дементьев Павел Евсеевич
Рождение ребёнка
28.12.1874
Дочь: Анна Палладиевна/
Отец ребёнка: Дементьев Павел Евсеевич
Рождение ребёнка
08.07.1877
Дочь: Елена Палладиевна
Отец ребёнка: Дементьев Павел Евсеевич
Рождение ребёнка
19.09.1881
Сын: Дементьев Федор Палладиевич
Отец ребёнка: Дементьев Павел Евсеевич
Смерть
24.04.1887