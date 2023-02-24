Дементьев Федор Палладиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1881
Отец: Дементьев Павел Евсеевич
Мать: Евдокия браку
Бракосочетание
02.?.1901
Жена: Ефимия Кирилловна
Рождение ребёнка
06.01.1902
Сын: Дементьев (чарджоу) Иван Федорович
Мать ребёнка: Ефимия Кирилловна
Рождение ребёнка
31.03.1904
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Ефимия Кирилловна
Рождение ребёнка
08.03.1906
Сын: Дементьев Св Во 15.12.1934 Алексей Федорович
Мать ребёнка: Ефимия Кирилловна
Рождение ребёнка
27.03.1909
Дочь: Вирясова Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Ефимия Кирилловна
Рождение ребёнка
10.04.1911
Дочь: Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Ефимия Кирилловна
Рождение ребёнка
27.04.1914
Сын: Дементьев (чарджоу) Семен Федорович
Мать ребёнка: Ефимия Кирилловна
Рождение ребёнка
07.06.1916
Дочь: Абрамова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Ефимия Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Кирилловна
Смерть
Неизвестно