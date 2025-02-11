Вирясова (Дементьева) Мария Федоровна 27.03.1909 — найти родственников по фамилии на Familio

Вирясова (Дементьева) Мария Федоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 27.03.1909

умерла 27.03.2003

Отец
Дементьев Федор Палладиевич19.09.1881 г.р.
Мать
(Кизирева) Ефимия Кирилловна08.07.1877 г.р.
Супруги
Вирясов Тимофей Матвеевич1908 г.р.
Дети
Вирясов Николай Тимофеевич25.10.1932 г.р.
Вирясов Виктор Тимофеевич07.03.1938 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1909

Отец: Дементьев Федор Палладиевич

Мать: (Кизирева) Ефимия Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вирясов Тимофей Матвеевич

Рождение ребёнка
25.10.1932

Сын: Вирясов Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Вирясов Тимофей Матвеевич

Рождение ребёнка
07.03.1938

Сын: Вирясов Виктор Тимофеевич

Отец ребёнка: Вирясов Тимофей Матвеевич

Смерть
27.03.2003

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