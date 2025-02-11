Вирясова (Дементьева) Мария Федоровна
женский, родилась 27.03.1909
умерла 27.03.2003
ОтецДементьев Федор Палладиевич19.09.1881 г.р.
Мать(Кизирева) Ефимия Кирилловна08.07.1877 г.р.
Супруги
Вирясов Тимофей Матвеевич1908 г.р.
Дети
Вирясов Николай Тимофеевич25.10.1932 г.р.
Вирясов Виктор Тимофеевич07.03.1938 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1932
Сын: Вирясов Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Вирясов Тимофей Матвеевич
Рождение ребёнка
07.03.1938
Сын: Вирясов Виктор Тимофеевич
Отец ребёнка: Вирясов Тимофей Матвеевич
Смерть
27.03.2003