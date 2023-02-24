(Кизирева) Ефимия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кизирева) Ефимия Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1877

Отец: Кизирев Кирилл Андреевич

Мать: Марфа Васильевна

Бракосочетание
02.?.1901

Муж: Дементьев Федор Палладиевич

Рождение ребёнка
06.01.1902

Сын: Дементьев (чарджоу) Иван Федорович

Отец ребёнка: Дементьев Федор Палладиевич

Рождение ребёнка
31.03.1904

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Дементьев Федор Палладиевич

Рождение ребёнка
08.03.1906

Сын: Дементьев Св Во 15.12.1934 Алексей Федорович

Отец ребёнка: Дементьев Федор Палладиевич

Рождение ребёнка
27.03.1909

Дочь: Вирясова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Дементьев Федор Палладиевич

Рождение ребёнка
10.04.1911

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Дементьев Федор Палладиевич

Рождение ребёнка
27.04.1914

Сын: Дементьев (чарджоу) Семен Федорович

Отец ребёнка: Дементьев Федор Палладиевич

Рождение ребёнка
07.06.1916

Дочь: Абрамова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Дементьев Федор Палладиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементьев Федор Палладиевич

Смерть
Неизвестно
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