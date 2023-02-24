(Кизирева) Ефимия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1877
Отец: Кизирев Кирилл Андреевич
Мать: Марфа Васильевна
Бракосочетание
02.?.1901
Рождение ребёнка
06.01.1902
Сын: Дементьев (чарджоу) Иван Федорович
Отец ребёнка: Дементьев Федор Палладиевич
Рождение ребёнка
31.03.1904
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Дементьев Федор Палладиевич
Рождение ребёнка
08.03.1906
Сын: Дементьев Св Во 15.12.1934 Алексей Федорович
Отец ребёнка: Дементьев Федор Палладиевич
Рождение ребёнка
27.03.1909
Дочь: Вирясова Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Дементьев Федор Палладиевич
Рождение ребёнка
10.04.1911
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Дементьев Федор Палладиевич
Рождение ребёнка
27.04.1914
Сын: Дементьев (чарджоу) Семен Федорович
Отец ребёнка: Дементьев Федор Палладиевич
Рождение ребёнка
07.06.1916
Дочь: Абрамова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Дементьев Федор Палладиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно