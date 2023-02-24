Дементьев Павел Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДементьев Павел Евсеевич

Дементьев Павел Евсеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

09.08.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Евсей Дементьевич

Мать: Татьяна Даниловна

Бракосочетание
27.01.1863

Жена: Евдокия браку

Рождение ребёнка
03.09.1866

Сын: Дементьев Семен Павлович

Мать ребёнка: Евдокия браку

Рождение ребёнка
25.09.1869

Сын: Дементьев- Москаев Сергей Палладиевич

Мать ребёнка: Евдокия браку

Рождение ребёнка
08.05.1872

Сын: Дементьев Николай Палладиевич

Мать ребёнка: Евдокия браку

Рождение ребёнка
28.12.1874

Дочь: Анна Палладиевна/

Мать ребёнка: Евдокия браку

Рождение ребёнка
08.07.1877

Дочь: Елена Палладиевна

Мать ребёнка: Евдокия браку

Рождение ребёнка
19.09.1881

Сын: Дементьев Федор Палладиевич

Мать ребёнка: Евдокия браку

Смерть
09.08.1883
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close