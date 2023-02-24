Дементьев Павел Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти09.08.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Евсей Дементьевич
Мать: Татьяна Даниловна
Бракосочетание
27.01.1863
Жена: Евдокия браку
Рождение ребёнка
03.09.1866
Мать ребёнка: Евдокия браку
Рождение ребёнка
25.09.1869
Сын: Дементьев- Москаев Сергей Палладиевич
Мать ребёнка: Евдокия браку
Рождение ребёнка
08.05.1872
Сын: Дементьев Николай Палладиевич
Мать ребёнка: Евдокия браку
Рождение ребёнка
28.12.1874
Дочь: Анна Палладиевна/
Мать ребёнка: Евдокия браку
Рождение ребёнка
08.07.1877
Дочь: Елена Палладиевна
Мать ребёнка: Евдокия браку
Рождение ребёнка
19.09.1881
Сын: Дементьев Федор Палладиевич
Мать ребёнка: Евдокия браку
Смерть
09.08.1883