Дементьев Трофим Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1888
Дата смерти06.06.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1888
Отец: Дементьев Семен Павлович
Мать: Фекла Ивановна
Бракосочетание
26.?.1907
Рождение ребёнка
18.09.1908
Сын: Дементьев Михаил Трофимович
Мать ребёнка: Св Во О Бр. В 1936 И 16.08.1938 Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
03.04.1911
Смерть
06.06.1912
Причина смерти: разрыв сердца
Рождение ребёнка
26.01.1913
Сын: Дементьев Иван Трофимович
Мать ребёнка: Св Во О Бр. В 1936 И 16.08.1938 Ксения Васильевна