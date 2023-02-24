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Дементьев Трофим Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1888

Дата смерти

06.06.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1888

Отец: Дементьев Семен Павлович

Мать: Фекла Ивановна

Бракосочетание
26.?.1907

Жена: Св Во О Бр. В 1936 И 16.08.1938 Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
18.09.1908

Сын: Дементьев Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Св Во О Бр. В 1936 И 16.08.1938 Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
03.04.1911

Сын: Дементьев Георгий Трофимович

Мать ребёнка: Св Во О Бр. В 1936 И 16.08.1938 Ксения Васильевна

Смерть
06.06.1912
Причина смерти: разрыв сердца
Рождение ребёнка
26.01.1913

Сын: Дементьев Иван Трофимович

Мать ребёнка: Св Во О Бр. В 1936 И 16.08.1938 Ксения Васильевна

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