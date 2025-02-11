Св Во О Бр. В 1936 И 16.08.1938 (Кузнецова) Ксения Васильевна 20.01.1888 — найти родственников по фамилии на Familio

Св Во О Бр. В 1936 И 16.08.1938 (Кузнецова) Ксения Васильевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 20.01.1888

умерла Неизвестно

Отец
Кузнецов Василий Билетный Солдат Петрович28.01.1857 г.р.
Мать
Кузнецова (Дорогова) Мария Никитична02.01.1856 г.р.
Супруги
Дементьев Трофим Семенович20.07.1888 г.р.
Дети
Дементьев Жигулевск Михаил Уч. Вов Трофимович18.09.1908 г.р.
Дементьев Георгий Трофимович03.04.1911 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1888

Отец: Кузнецов Василий Билетный Солдат Петрович

Мать: Кузнецова (Дорогова) Мария Никитична

Бракосочетание
26.10.1907

Муж: Дементьев Трофим Семенович

Рождение ребёнка
18.09.1908

Сын: Дементьев Жигулевск Михаил Уч. Вов Трофимович

Отец ребёнка: Дементьев Трофим Семенович

Рождение ребёнка
03.04.1911

Сын: Дементьев Георгий Трофимович

Отец ребёнка: Дементьев Трофим Семенович

Рождение ребёнка
26.01.1913

Сын: Дементьев Жигулевск Иван Уч. Вов Трофимович

Отец ребёнка: Дементьев Трофим Семенович

Смерть
Неизвестно

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