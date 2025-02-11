Св Во О Бр. В 1936 И 16.08.1938 (Кузнецова) Ксения Васильевна
женский, родилась 20.01.1888
умерла Неизвестно
ОтецКузнецов Василий Билетный Солдат Петрович28.01.1857 г.р.
МатьКузнецова (Дорогова) Мария Никитична02.01.1856 г.р.
Супруги
Дементьев Трофим Семенович20.07.1888 г.р.
Дети
Дементьев Жигулевск Михаил Уч. Вов Трофимович18.09.1908 г.р.
Дементьев Георгий Трофимович03.04.1911 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
20.01.1888
Бракосочетание
26.10.1907
Рождение ребёнка
18.09.1908
Сын: Дементьев Жигулевск Михаил Уч. Вов Трофимович
Отец ребёнка: Дементьев Трофим Семенович
Рождение ребёнка
03.04.1911
Сын: Дементьев Георгий Трофимович
Отец ребёнка: Дементьев Трофим Семенович
Рождение ребёнка
26.01.1913
Сын: Дементьев Жигулевск Иван Уч. Вов Трофимович
Отец ребёнка: Дементьев Трофим Семенович
Смерть
Неизвестно