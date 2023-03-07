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Тюрина Ефимия Петровна

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Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.?.1894

Муж: Тюрин Фаддей Иванович

Рождение ребёнка
07.04.1897

Дочь: Ирина Фаддеевна

Отец ребёнка: Тюрин Фаддей Иванович

Рождение ребёнка
19.07.1899

Сын: Тюрин Илья (Федорович)

Отец ребёнка: Тюрин Фаддей Иванович

Рождение ребёнка
28.09.1902

Сын: Тюрин Гаврил Фаддеевич

Отец ребёнка: Тюрин Фаддей Иванович

Рождение ребёнка
19.12.1904

Дочь: Анастасия Фаддеевна

Отец ребёнка: Тюрин Фаддей Иванович

Рождение ребёнка
08.03.1907

Сын: Тюрин Василий Фаддеевич

Отец ребёнка: Тюрин Фаддей Иванович

Рождение ребёнка
03.03.1909

Сын: Тюрин Василий Фаддеевич

Отец ребёнка: Тюрин Фаддей Иванович

Рождение ребёнка
15.07.1912

Дочь: Марина Фаддеевна

Отец ребёнка: Тюрин Фаддей Иванович

Смерть
Неизвестно
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