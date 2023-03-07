Тюрина Ефимия Петровна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.?.1894
Рождение ребёнка
07.04.1897
Дочь: Ирина Фаддеевна
Отец ребёнка: Тюрин Фаддей Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1899
Отец ребёнка: Тюрин Фаддей Иванович
Рождение ребёнка
28.09.1902
Отец ребёнка: Тюрин Фаддей Иванович
Рождение ребёнка
19.12.1904
Дочь: Анастасия Фаддеевна
Отец ребёнка: Тюрин Фаддей Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1907
Отец ребёнка: Тюрин Фаддей Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1909
Отец ребёнка: Тюрин Фаддей Иванович
Рождение ребёнка
15.07.1912
Дочь: Марина Фаддеевна
Отец ребёнка: Тюрин Фаддей Иванович
Смерть
Неизвестно