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князь Вадбольский Алексей Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

После 1630

Дата смерти

После 1695

Пол

Мужской

Отец

После 1580 г.р.

Мать

После 1590 г.р.

Дети

После 1660 г.р.
После 1660 г.р.
После 1670 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1630

Отец: Вадбольский Иван Тимофеевич

Мать: Вадбольская (Айгустова) Анна Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
стряпчий
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1660

Сын: Вадбольский Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1660

Сын: Вадбольский Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1670

Сын: Вадбольский Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1695
Москва, город федерального значения Москва

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