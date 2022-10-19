князь Вадбольский Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1630
Дата смертиПосле 1695
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1630
Работа или профессия
Неизвестно
стряпчий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1660
Сын: Вадбольский Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1660
Сын: Вадбольский Иван Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1670
Сын: Вадбольский Иван Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1695