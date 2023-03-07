Вадбольский Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вадбольский Иван Алексеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

После 1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

После 1630 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1725 г.р.
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Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1670

Отец: Князь Вадбольский Алексей Иванович

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1725

Сын: Вадбольский Михаил Иванович

Мать ребёнка: Вадбольская Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вадбольская Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вадбольская Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вадбольская Марфа Григорьевна

Смерть
После 1710
Царство Русское
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