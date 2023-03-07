Вадбольский Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияПосле 1670
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1670
Отец: Князь Вадбольский Алексей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Вадбольский Михаил Иванович
Мать ребёнка: Вадбольская Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
После 1710
Царство Русское