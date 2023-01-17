Вадбольская (Айгустова) Анна Степановна
Место рожденияЦарство Русское
Дата рожденияПосле 1590
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1590
Отец: не указан
Мать: не указана
Царство Русское
Рождение ребёнка
После 1630
Сын: Князь Вадбольский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Вадбольский Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
После 1630
Сын: Вадбольский Михаил Иванович
Отец ребёнка: Вадбольский Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Бурцова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Вадбольский Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Вадбольский Иван Тимофеевич