Вадбольская (Айгустова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вадбольская (Айгустова) Анна Степановна

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Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

После 1590

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1590

Отец: не указан

Мать: не указана

Царство Русское
Рождение ребёнка
После 1630

Сын: Князь Вадбольский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Вадбольский Иван Тимофеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1630

Сын: Вадбольский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Вадбольский Иван Тимофеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Бурцова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Вадбольский Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Вадбольский Иван Тимофеевич

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