Вадбольский Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВадбольский Иван Тимофеевич

Вадбольский Иван Тимофеевич

avatar

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

После 1580

Дата смерти

После 1671

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1580

Отец: Вадбольский Тимофей Александрович

Мать: Вадбольская (Вадбольская) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вадбольская) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Вадбольская (Айгустова) Анна Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
стряпчий
Рождение ребёнка
После 1630

Сын: князь Вадбольский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Вадбольская (Айгустова) Анна Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1630

Сын: Вадбольский Михаил Иванович

Мать ребёнка: Вадбольская (Айгустова) Анна Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Бурцова (кж. Вадбольская) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Вадбольская (Айгустова) Анна Степановна

Смерть
После 1671
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.