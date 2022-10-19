Вадбольский Иван Тимофеевич
Место рожденияЦарство Русское
Дата рожденияПосле 1580
Дата смертиПосле 1671
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1580
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вадбольская) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Вадбольская (Айгустова) Анна Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
стряпчий
Рождение ребёнка
После 1630
Сын: князь Вадбольский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Вадбольская (Айгустова) Анна Степановна
Рождение ребёнка
После 1630
Сын: Вадбольский Михаил Иванович
Мать ребёнка: Вадбольская (Айгустова) Анна Степановна
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Бурцова (кж. Вадбольская) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Вадбольская (Айгустова) Анна Степановна
Смерть
После 1671