Феодотов Николай Семенович
Место рождения
Дата рождения30.01.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
30.01.1884
В метрической книге Покровской церкви села Вороново Пронского уезда Рязанской губернии значится Николай, родился 30 января 1884 г., крещен 2 февраля 1884 г. Родители: крестьянин села Воронова Семен Фе... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Феодотова (Колесникова) Мария Максимовна
Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.10.1902
Запись № 6 от 02.10.1902 о бракосочетании крестьянина села Воронова Николая Семенова Феодотова (18,5 лет), православного вероисповедания, первым браком и дочери крестьянина села Воронова Максима Ивано... Показать все
Рождение ребёнка
07.11.1903
Сын: Федотов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Феодотова (Колесникова) Мария Максимовна
Дата рождения: 7 ноября 1903 года (старый стиль) | Дата крещения: 8 ноября 1903 года (старый стиль) | Родители: села Воронова крестьянин Николай Феодотов (отчество - так в документе) Федотов и законна... Показать все
Рождение ребёнка
08.01.1906
Сын: Федотов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Феодотова (Колесникова) Мария Максимовна
Дата рождения: 8 января 1906 года (старый стиль) | Дата крещения: 9 января 1906 года (старый стиль) | Родители: села Воронова крестьянин Николай Семенов Феодотов (написание фамилии - та в документе) и... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1908
Мать ребёнка: Феодотова (Колесникова) Мария Максимовна
Дата рождения: 13 апреля 1908 года (старый стиль) | Дата крещения: 14 апреля 1908 года (старый стиль) | Родители: села Воронова крестьянин Николай Семенов Феодотов (написание фамилии - та в документе)... Показать все
Смерть
Неизвестно