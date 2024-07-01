Феодотов Николай Семенович 30.01.1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Феодотов Николай Семенович

Место рождения

Вороново, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

30.01.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1884

Отец: Федотов Семён Федотович

Мать: Федотова Наталья Яковлевна

Вороново, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
В метрической книге Покровской церкви села Вороново Пронского уезда Рязанской губернии значится Николай, родился 30 января 1884 г., крещен 2 февраля 1884 г. Родители: крестьянин села Воронова Семен Фе... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Феодотова (Колесникова) Мария Максимовна

Вороново, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Место жительства
Неизвестно
Вороново, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
02.10.1902

Жена: Феодотова (Колесникова) Мария Максимовна

Вороново, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Запись № 6 от 02.10.1902 о бракосочетании крестьянина села Воронова Николая Семенова Феодотова (18,5 лет), православного вероисповедания, первым браком и дочери крестьянина села Воронова Максима Ивано... Показать все
Рождение ребёнка
07.11.1903

Сын: Федотов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Феодотова (Колесникова) Мария Максимовна

Вороново, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Дата рождения: 7 ноября 1903 года (старый стиль) | Дата крещения: 8 ноября 1903 года (старый стиль) | Родители: села Воронова крестьянин Николай Феодотов (отчество - так в документе) Федотов и законна... Показать все
Рождение ребёнка
08.01.1906

Сын: Федотов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Феодотова (Колесникова) Мария Максимовна

Вороново, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Дата рождения: 8 января 1906 года (старый стиль) | Дата крещения: 9 января 1906 года (старый стиль) | Родители: села Воронова крестьянин Николай Семенов Феодотов (написание фамилии - та в документе) и... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1908

Сын: Федотов Федор Николаевич

Мать ребёнка: Феодотова (Колесникова) Мария Максимовна

Вороново, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Дата рождения: 13 апреля 1908 года (старый стиль) | Дата крещения: 14 апреля 1908 года (старый стиль) | Родители: села Воронова крестьянин Николай Семенов Феодотов (написание фамилии - та в документе)... Показать все
Смерть
Неизвестно

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