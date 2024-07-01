Федотова Наталья Яковлевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Федотова Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодотова (Феодотова) Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Федотов Семён Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова (Федотова) Аграфена Семеновна

Отец ребёнка: Федотов Семён Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Петр Семенович

Отец ребёнка: Федотов Семён Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Семён Федотович

Место жительства
Неизвестно
Вороново, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.01.1884

Сын: Феодотов Николай Семенович

Отец ребёнка: Федотов Семён Федотович

Вороново, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
В метрической книге Покровской церкви села Вороново Пронского уезда Рязанской губернии значится Николай, родился 30 января 1884 г., крещен 2 февраля 1884 г. Родители: крестьянин села Воронова Семен Фе... Показать все
Смерть
Неизвестно

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