Федотова Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодотова (Феодотова) Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Федотов Семён Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова (Федотова) Аграфена Семеновна
Отец ребёнка: Федотов Семён Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федотов Семён Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1884
Сын: Феодотов Николай Семенович
Отец ребёнка: Федотов Семён Федотович
В метрической книге Покровской церкви села Вороново Пронского уезда Рязанской губернии значится Николай, родился 30 января 1884 г., крещен 2 февраля 1884 г. Родители: крестьянин села Воронова Семен Фе... Показать все
Смерть
Неизвестно