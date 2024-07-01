Феодотова (Колесникова) Мария Максимовна 29.05.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Феодотова (Колесникова) Мария Максимовна

Место рождения

Вороново, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

29.05.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1885

Отец: Колеснев Максим Иванович

Мать: Колеснева Параскева Егоровна

Вороново, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
В метрической книге Покровской церкви села Вороново Пронского уезда Рязанской губернии значится Мария, родилась 29 мая 1885 г., крещена 30 мая 1885 г. Родители: крестьянин села Вороново Максим Иванов ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Феодотов Николай Семенович

Вороново, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
Вороново, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
02.10.1902

Муж: Феодотов Николай Семенович

Вороново, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Запись № 6 от 02.10.1902 о бракосочетании крестьянина села Воронова Николая Семенова Феодотова (18,5 лет), православного вероисповедания, первым браком и дочери крестьянина села Воронова Максима Ивано... Показать все
Рождение ребёнка
07.11.1903

Сын: Федотов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Феодотов Николай Семенович

Вороново, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Дата рождения: 7 ноября 1903 года (старый стиль) | Дата крещения: 8 ноября 1903 года (старый стиль) | Родители: села Воронова крестьянин Николай Феодотов (отчество - так в документе) Федотов и законна... Показать все
Рождение ребёнка
08.01.1906

Сын: Федотов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Феодотов Николай Семенович

Вороново, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Дата рождения: 8 января 1906 года (старый стиль) | Дата крещения: 9 января 1906 года (старый стиль) | Родители: села Воронова крестьянин Николай Семенов Феодотов (написание фамилии - та в документе) и... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1908

Сын: Федотов Федор Николаевич

Отец ребёнка: Феодотов Николай Семенович

Вороново, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Дата рождения: 13 апреля 1908 года (старый стиль) | Дата крещения: 14 апреля 1908 года (старый стиль) | Родители: села Воронова крестьянин Николай Семенов Феодотов (написание фамилии - та в документе)... Показать все
Смерть
Неизвестно

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