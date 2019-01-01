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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2149Ворнова, с. вл.при р. Навешке.201674284314Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
854. Вороново, село бывшее владельческое, дворов 83, жителей 495, церковь православная, 2 лавки
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Вороново, село3909при реке Новешке11247049596539304ЧернобаевоЦер. кам., цер. пр. шк., водяная мельница
Усадьба г. Фон-Викъ3910при прудах и колодцахъ——3339304Чернобаево
Усадьба церковкая в с. Воронове3911при прудахъ—23539304Чернобаево
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
359Вороновосело54°17'с.ш.39°54'в.д.N-37-068
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61648151106с Вороновосело