Федотов Федор Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.04.1908
Дата смерти19.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.04.1908
Дата рождения: 13 апреля 1908 года (старый стиль) | Дата крещения: 14 апреля 1908 года (старый стиль) | Родители: села Воронова крестьянин Николай Семенов Феодотов (написание фамилии - та в документе)... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левина Ксения Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
г. Москва, ул.Чернышевского 45, кв. 25
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левина Ксения Андреевна
Смерть
19.03.1944
село Малое Руссово Шаргородского района Виницкой области, Украина
Причина смерти: убит во время ВОВ
Похороны
Неизвестно
село Малое Руссово Шаргородского района Виницкой области, Украина
Украинская ССР, Винницкая обл., Шаргородский р-н, с. Малое | Русово, церковная площадь, между двух лип (ЦАМО, ф. 7583, оп. 43233с, д. 1).