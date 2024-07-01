Федотов Федор Николаевич 13.04.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федотов Федор Николаевич

Место рождения

Вороново, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

13.04.1908

Дата смерти

19.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1908

Отец: Феодотов Николай Семенович

Мать: Феодотова (Колесникова) Мария Максимовна

Вороново, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Дата рождения: 13 апреля 1908 года (старый стиль) | Дата крещения: 14 апреля 1908 года (старый стиль) | Родители: села Воронова крестьянин Николай Семенов Феодотов (написание фамилии - та в документе)... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левина Ксения Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
г. Москва, ул.Чернышевского 45, кв. 25
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левина Ксения Андреевна

Смерть
19.03.1944
село Малое Руссово Шаргородского района Виницкой области, Украина
Причина смерти: убит во время ВОВ
Похороны
Неизвестно
село Малое Руссово Шаргородского района Виницкой области, Украина
Украинская ССР, Винницкая обл., Шаргородский р-н, с. Малое | Русово, церковная площадь, между двух лип (ЦАМО, ф. 7583, оп. 43233с, д. 1).

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