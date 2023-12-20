Рыбалка Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти26.12.1890 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1876
Рождение ребёнка
18.01.1877 ст.
Дочь: (Рыбалкина) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Рыбалка Алексей Никифорович
Дочь казенного крестьянина хутора Рыбалкина Алексея Никифоровича Рабалки и жены его Варвары Иоановны
Рождение ребёнка
30.07.1880 ст.
Сын: Рыбалка Евдоким Алексеевич
Отец ребёнка: Рыбалка Алексей Никифорович
Хутора Рыбалкина казенного крестьянина Алексея Никифоровича Рыбалка и законной жены его Варвары Иоанновны сын
Рождение ребёнка
30.04.1883 ст.
Отец ребёнка: Рыбалка Алексей Никифорович
Хутора Рыбалкина казенного крестьянина Алексея Никифоровича Рыбалка и законной жены его Варвары Иоанновны сын
Рождение ребёнка
25.12.1885 ст.
Дочь: Скрицкая (Рыбалка) Мелания Алексеевна
Отец ребёнка: Рыбалка Алексей Никифорович
Климовка, Сумский уезд, Харьковская губерния
Дочь билетного солдата хутора Кальченкова (Сумский уезд) Алексея Никифорова Рыбалка и законной жены его Варвары Ивановны
Рождение ребёнка
01.03.1889 ст.
Сын: Рыбалка Вячеслав Алексеевич
Отец ребёнка: Рыбалка Алексей Никифорович
Сын государственного крестьянина села Кальченкова Алексея Никифорова Рыбалка законной жены его Варвары Иоановны
Смерть
26.12.1890 ст.
Села Кальченкова государственного крестьянина Алексей Никифорова Рыбалка жена Варвара Иоановна 30 лет скончалась от чахотки
Похороны
28.12.1890 ст.
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумской уезд, Харьковская губерния