Рыбалка Евдоким Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1880 ст.
Хутора Рыбалкина казенного крестьянина Алексея Никифоровича Рыбалка и законной жены его Варвары Иоанновны сын
Крещение
31.07.1880 ст.
Куяновка, Сумська область
Ивано-Воинская церковь села Андреевка (Куяновка), Сумский уезд, Харьковская губерния. Восприемники: Хутора Рыбалкина крестьяне Иван Никифорович Рыбалка и Устиния Никифоровна Рыбалка
Смерть
Неизвестно