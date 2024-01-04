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Рыбалка Вячеслав Алексеевич

Место рождения

Кальченки, Сумська область

Дата рождения

01.03.1889 ст.

Дата смерти

14.07.1889 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1889 ст.

Отец: Рыбалка Алексей Никифорович

Мать: Рыбалка Варвара Ивановна

Кальченки, Сумська область
Сын государственного крестьянина села Кальченкова Алексея Никифорова Рыбалка законной жены его Варвары Иоановны
Крещение
02.03.1889 ст.
Кальченки, Сумська область
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния
Смерть
14.07.1889 ст.
Кальченки, Сумська область
от детского припадка
Похороны
Неизвестно
Кальченки, Сумська область
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния
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