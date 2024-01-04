Рыбалка Вячеслав Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.03.1889 ст.
Дата смерти14.07.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1889 ст.
Сын государственного крестьянина села Кальченкова Алексея Никифорова Рыбалка законной жены его Варвары Иоановны
Крещение
02.03.1889 ст.
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния
Смерть
14.07.1889 ст.
от детского припадка
Похороны
Неизвестно
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния