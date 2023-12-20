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(Рыбалкина) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
18.01.1877 ст.

Отец: Рыбалка Алексей Никифорович

Мать: Рыбалка Варвара Ивановна

Дочь казенного крестьянина хутора Рыбалкина Алексея Никифоровича Рабалки и жены его Варвары Иоановны
Крещение
19.01.1877 ст.
Куяновка, Сумська область
Ивано-Воинская церковь села Андреевка (Куяновка), Сумский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно

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