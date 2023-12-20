(Рыбалкина) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1877 ст.
Дочь казенного крестьянина хутора Рыбалкина Алексея Никифоровича Рабалки и жены его Варвары Иоановны
Крещение
19.01.1877 ст.
Куяновка, Сумська область
Ивано-Воинская церковь села Андреевка (Куяновка), Сумский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно