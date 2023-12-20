Скрицкая (Рыбалка) Мелания Алексеевна
Место рождения
Дата рождения25.12.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
25.12.1885 ст.
Дочь билетного солдата хутора Кальченкова (Сумский уезд) Алексея Никифорова Рыбалка и законной жены его Варвары Ивановны
Крещение
25.12.1885 ст.
Успенская церковь слободы Климовка, Сумский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
13.02.1905
Кальченки, Сумська область
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния. Хутора Шлях Воронино неслужащий дворянин Василий Алексеевич Скрицкий 20 лет, первым браком, и села Кальченкова гос... Показать все
Рождение ребёнка
11.05.1906 ст.
Дочь: (Скрицкая) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Скрицкий Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
17.11.1907 ст.
Дочь: (Скрицкая) Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Скрицкий Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
28.12.1909 ст.
Сын: Скрицкий Василий Васильевич
Отец ребёнка: Скрицкий Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
13.07.1912 ст.
Сын: Скрицкий Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Скрицкий Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно