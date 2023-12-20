Скрицкая (Рыбалка) Мелания Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрицкая (Рыбалка) Мелания Алексеевна

Место рождения

Климовка, Сумский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

25.12.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1885 ст.

Отец: Рыбалка Алексей Никифорович

Мать: Рыбалка Варвара Ивановна

Климовка, Сумский уезд, Харьковская губерния
Дочь билетного солдата хутора Кальченкова (Сумский уезд) Алексея Никифорова Рыбалка и законной жены его Варвары Ивановны
Крещение
25.12.1885 ст.
Климовка, Сумский уезд, Харьковская губерния
Успенская церковь слободы Климовка, Сумский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
13.02.1905

Муж: Скрицкий Василий Алексеевич

Кальченки, Сумська область
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния. Хутора Шлях Воронино неслужащий дворянин Василий Алексеевич Скрицкий 20 лет, первым браком, и села Кальченкова гос... Показать все
Рождение ребёнка
11.05.1906 ст.

Дочь: (Скрицкая) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Скрицкий Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
17.11.1907 ст.

Дочь: (Скрицкая) Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Скрицкий Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
28.12.1909 ст.

Сын: Скрицкий Василий Васильевич

Отец ребёнка: Скрицкий Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
13.07.1912 ст.

Сын: Скрицкий Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Скрицкий Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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