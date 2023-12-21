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(Скрицкая) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1906 ст.

Дата смерти

21.11.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АА
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Место
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Рождение
11.05.1906 ст.

Отец: Скрицкий Василий Алексеевич

Мать: Скрицкая Мелания Алексеевна

Крещение
11.05.1906 ст.
Кальченки, Сумська область
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния
Смерть
21.11.1912 ст.
скарлатина
Похороны
22.11.1912 ст.
Кальченки, Сумська область
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния
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