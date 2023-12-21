(Скрицкая) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1906 ст.
Дата смерти21.11.1912 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1906 ст.
Крещение
11.05.1906 ст.
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния
Смерть
21.11.1912 ст.
скарлатина
Похороны
22.11.1912 ст.
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния