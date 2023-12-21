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Скрицкий Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1905

Жена: Скрицкая (Рыбалка) Мелания Алексеевна

Кальченки, Сумська область
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния. Хутора Шлях Воронино неслужащий дворянин Василий Алексеевич Скрицкий 20 лет, первым браком, и села Кальченкова гос... Показать все
Рождение ребёнка
11.05.1906 ст.

Дочь: (Скрицкая) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Скрицкая (Рыбалка) Мелания Алексеевна

Рождение ребёнка
17.11.1907 ст.

Дочь: (Скрицкая) Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Скрицкая (Рыбалка) Мелания Алексеевна

Рождение ребёнка
28.12.1909 ст.

Сын: Скрицкий Василий Васильевич

Мать ребёнка: Скрицкая (Рыбалка) Мелания Алексеевна

Рождение ребёнка
13.07.1912 ст.

Сын: Скрицкий Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Скрицкая (Рыбалка) Мелания Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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