Скрицкий Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1905
Кальченки, Сумська область
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния. Хутора Шлях Воронино неслужащий дворянин Василий Алексеевич Скрицкий 20 лет, первым браком, и села Кальченкова гос... Показать все
Рождение ребёнка
11.05.1906 ст.
Дочь: (Скрицкая) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Скрицкая (Рыбалка) Мелания Алексеевна
Рождение ребёнка
17.11.1907 ст.
Дочь: (Скрицкая) Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Скрицкая (Рыбалка) Мелания Алексеевна
Рождение ребёнка
28.12.1909 ст.
Сын: Скрицкий Василий Васильевич
Мать ребёнка: Скрицкая (Рыбалка) Мелания Алексеевна
Рождение ребёнка
13.07.1912 ст.
Сын: Скрицкий Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: Скрицкая (Рыбалка) Мелания Алексеевна
Смерть
Неизвестно