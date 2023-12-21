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Скрицкий Гавриил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1912 ст.

Дата смерти

03.12.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1912 ст.

Отец: Скрицкий Василий Алексеевич

Мать: Скрицкая Мелания Алексеевна

Крещение
13.07.1912 ст.
Кальченки, Сумська область
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния
Смерть
03.12.1912 ст.
корь
Похороны
04.12.1912 ст.
Кальченки, Сумська область
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния
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