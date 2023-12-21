Скрицкий Гавриил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1912 ст.
Дата смерти03.12.1912 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1912 ст.
Крещение
13.07.1912 ст.
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния
Смерть
03.12.1912 ст.
корь
Похороны
04.12.1912 ст.
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния