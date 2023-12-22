(Скрицкая) Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1907 ст.
Дата смерти14.12.1912 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1907 ст.
Крещение
17.11.1907 ст.
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния
Смерть
14.12.1912 ст.
скарлатина
Похороны
15.12.1912 ст.
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния