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Рыбалка Иаков Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1883 ст.

Отец: Рыбалка Алексей Никифорович

Мать: Рыбалка Варвара Ивановна

Хутора Рыбалкина казенного крестьянина Алексея Никифоровича Рыбалка и законной жены его Варвары Иоанновны сын
Крещение
30.04.1883 ст.
Куяновка, Сумська область
Ивано-Воинская церковь села Андреевка (Куяновка), Сумский уезд, Харьковская губерния. Восприемники: Хутора Рыбалкина крестьяне Иван Никифорович Рыбалка и Устиния Никифоровна Рыбалка
Смерть
Неизвестно
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