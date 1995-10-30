Овчинникова (Молявина) Мария 09.01.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Овчинникова (Молявина) Мария

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Место рождения

Власьково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

09.01.1906

Дата смерти

30.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1906

Отец: Молявин Василий

Мать: Молявина Екатерина

Власьково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукушкина (Овчинникова) Нина

Отец ребёнка: Овчинников Иван

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Образование
С 01.09.1915 по 31.05.1916
Алевайцино, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Курс Алевайцынской одноклассной церковно-приходской школы
Бракосочетание
Около 1942

Муж: Корявец Степан

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.11.1943

Дочь: Каченюк (Корявец) Валентина

Отец ребёнка: Корявец Степан

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
30.10.1995
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

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