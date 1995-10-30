Овчинникова (Молявина) Мария
Место рождения
Дата рождения09.01.1906
Дата смерти30.10.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1906
Отец: Молявин Василий
Мать: Молявина Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овчинников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукушкина (Овчинникова) Нина
Отец ребёнка: Овчинников Иван
Образование
С 01.09.1915 по 31.05.1916
Алевайцино, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Курс Алевайцынской одноклассной церковно-приходской школы
Бракосочетание
Около 1942
Муж: Корявец Степан
Рождение ребёнка
19.11.1943
Дочь: Каченюк (Корявец) Валентина
Отец ребёнка: Корявец Степан
Смерть
30.10.1995
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно