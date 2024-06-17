Молявина Екатерина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королёва (Молявина) Елена
Отец ребёнка: Молявин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молявин Павел
Отец ребёнка: Молявин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молявин Иван
Отец ребёнка: Молявин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Молявин Василий
Рождение ребёнка
09.01.1906
Дочь: Овчинникова (Молявина) Мария
Отец ребёнка: Молявин Василий
Рождение ребёнка
02.07.1911
Дочь: (Молявина) Евдокия
Отец ребёнка: Молявин Василий
Смерть
Неизвестно