Молявина Екатерина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Молявина Екатерина

Место рождения

Власьково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Власьково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королёва (Молявина) Елена

Отец ребёнка: Молявин Василий

Власьково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молявин Павел

Отец ребёнка: Молявин Василий

Власьково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молявин Иван

Отец ребёнка: Молявин Василий

Власьково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молявин Василий

Рождение ребёнка
09.01.1906

Дочь: Овчинникова (Молявина) Мария

Отец ребёнка: Молявин Василий

Власьково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.07.1911

Дочь: (Молявина) Евдокия

Отец ребёнка: Молявин Василий

Власьково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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