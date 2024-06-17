Королёва (Молявина) Елена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Королёва (Молявина) Елена

Место рождения

Власьково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Молявин Василий

Мать: Молявина Екатерина

Власьково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королёв Николай

Рождение ребёнка
17.07.1934

Сын: Королёв Валентин

Отец ребёнка: Королёв Николай

Глинки, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.02.1937

Сын: Королёв Владимир

Отец ребёнка: Королёв Николай

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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