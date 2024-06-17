Королёва (Молявина) Елена
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Молявин Василий
Мать: Молявина Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Королёв Николай
Рождение ребёнка
17.07.1934
Сын: Королёв Валентин
Отец ребёнка: Королёв Николай
Глинки, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.02.1937
Сын: Королёв Владимир
Отец ребёнка: Королёв Николай
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно