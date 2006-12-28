Каченюк (Корявец) Валентина 19.11.1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каченюк (Корявец) Валентина

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

19.11.1943

Дата смерти

28.12.2006

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1943

Отец: Корявец Степан

Мать: Овчинникова (Молявина) Мария

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Образование
Между 15.09.1961 и 23.07.1963
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Техническое училище № 9
Образование
Между 01.09.1964 и 26.06.1969
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Ярославский государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского
Бракосочетание
27.02.1965

Муж: Каченюк Павел

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.12.1965

Дочь: Смирнова (Каченюк) Наталья

Отец ребёнка: Каченюк Павел

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.10.1972

Дочь: Хухарева (Каченюк) Анна

Отец ребёнка: Каченюк Павел

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
28.12.2006
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

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