Каченюк (Корявец) Валентина
Место рождения
Дата рождения19.11.1943
Дата смерти28.12.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1943
Отец: Корявец Степан
Образование
Между 15.09.1961 и 23.07.1963
Техническое училище № 9
Образование
Между 01.09.1964 и 26.06.1969
Ярославский государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского
Бракосочетание
27.02.1965
Муж: Каченюк Павел
Рождение ребёнка
14.12.1965
Дочь: Смирнова (Каченюк) Наталья
Отец ребёнка: Каченюк Павел
Рождение ребёнка
04.10.1972
Дочь: Хухарева (Каченюк) Анна
Отец ребёнка: Каченюк Павел
Смерть
28.12.2006
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно