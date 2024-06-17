Корявец Степан 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корявец Степан

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Место рождения

Авдеевка, Чернігівська область

Дата рождения

1909

Дата смерти

08.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Корявец Денис

Мать: не указана

Авдеевка, Чернігівська область
Корявец
Военная служба
?.11.1931
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Около 1942

Жена: Овчинникова (Молявина) Мария

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.11.1943

Дочь: Каченюк (Корявец) Валентина

Мать ребёнка: Овчинникова (Молявина) Мария

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
08.05.1945
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
д. Шотланд, коса Фрише-Нерунг, Кенигсбергский округ, Восточная Пруссия
https://maps.app.goo.gl/z8kpaNaNKS2gWMAy7 | Польша, Шотланд - Пржебрно (к БМ Крыница Морска) - первичное захоронение (prussia39.ru)

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