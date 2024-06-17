Корявец Степан
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти08.05.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Корявец Денис
Мать: не указана
Корявец
Военная служба
?.11.1931
Бракосочетание
Около 1942
Рождение ребёнка
19.11.1943
Дочь: Каченюк (Корявец) Валентина
Мать ребёнка: Овчинникова (Молявина) Мария
Смерть
08.05.1945
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
д. Шотланд, коса Фрише-Нерунг, Кенигсбергский округ, Восточная Пруссия
https://maps.app.goo.gl/z8kpaNaNKS2gWMAy7 | Польша, Шотланд - Пржебрно (к БМ Крыница Морска) - первичное захоронение (prussia39.ru)