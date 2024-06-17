Корявец Денис 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корявец Денис

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Место рождения

Авдеевка, Чернігівська область

Дата рождения

1865

Дата смерти

11.05.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Корявец Андрей

Мать: не указана

Авдеевка, Чернігівська область
Корявец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корявец Федар

Мать ребёнка: не указана

Авдеевка, Чернігівська область
Корявец
Рождение ребёнка
1897

Сын: Корявец Михаил

Мать ребёнка: не указана

Авдеевка, Чернігівська область
Корявец
Рождение ребёнка
1902

Сын: Корявец Иван

Мать ребёнка: не указана

Авдеевка, Чернігівська область
Корявец
Рождение ребёнка
1909

Сын: Корявец Степан

Мать ребёнка: не указана

Авдеевка, Чернігівська область
Корявец
Рождение ребёнка
1910

Сын: Корявец Михаил

Мать ребёнка: не указана

Смерть
11.05.1938
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Причина смерти: Убийство

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