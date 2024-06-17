Корявец Денис
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти11.05.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Корявец Андрей
Мать: не указана
Корявец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корявец Федар
Мать ребёнка: не указана
Корявец
Рождение ребёнка
1897
Сын: Корявец Михаил
Мать ребёнка: не указана
Корявец
Рождение ребёнка
1902
Сын: Корявец Иван
Мать ребёнка: не указана
Корявец
Рождение ребёнка
1909
Сын: Корявец Степан
Мать ребёнка: не указана
Корявец
Рождение ребёнка
1910
Сын: Корявец Михаил
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.05.1938
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Причина смерти: Убийство