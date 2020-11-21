Каченюк Павел
Место рождения
Дата рождения19.08.1942
Дата смерти21.11.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1942
Отец: Каченюк Иван
Мать: Каченюк (Кучиренко) Анна
Образование
Между 01.09.1959 и 07.04.1961
Балаково
Речное училище № 6
Военная служба
Между 1961 и 1964
Потсдам
Бракосочетание
27.02.1965
Рождение ребёнка
14.12.1965
Дочь: Смирнова (Каченюк) Наталья
Мать ребёнка: Каченюк (Корявец) Валентина
Образование
Между 01.09.1967 и 28.06.1972
Иваново
Всесоюзный юридический заочный институт
Рождение ребёнка
04.10.1972
Дочь: Хухарева (Каченюк) Анна
Мать ребёнка: Каченюк (Корявец) Валентина
Смерть
21.11.2020
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно