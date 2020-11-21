Каченюк Павел 19.08.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каченюк Павел

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Место рождения

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

19.08.1942

Дата смерти

21.11.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1942

Отец: Каченюк Иван

Мать: Каченюк (Кучиренко) Анна

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Образование
Между 01.09.1959 и 07.04.1961
Балаково
Речное училище № 6
Военная служба
Между 1961 и 1964
Потсдам
Бракосочетание
27.02.1965

Жена: Каченюк (Корявец) Валентина

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.12.1965

Дочь: Смирнова (Каченюк) Наталья

Мать ребёнка: Каченюк (Корявец) Валентина

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Образование
Между 01.09.1967 и 28.06.1972
Иваново
Всесоюзный юридический заочный институт
Рождение ребёнка
04.10.1972

Дочь: Хухарева (Каченюк) Анна

Мать ребёнка: Каченюк (Корявец) Валентина

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
21.11.2020
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

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