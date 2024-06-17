Каченюк Иван
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиОколо ?.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Коченюк Иван
Мать: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каченюк (Кучиренко) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каченюк) Лида
Мать ребёнка: Каченюк (Кучиренко) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каченюк Анатолий
Мать ребёнка: Каченюк (Кучиренко) Анна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Каченюк) Зоя
Мать ребёнка: Каченюк (Кучиренко) Анна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Каченюк Анатолий
Мать ребёнка: Каченюк (Кучиренко) Анна
Рождение ребёнка
18.03.1930
Сын: Каченюк Виталий
Мать ребёнка: Каченюк (Кучиренко) Анна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Каченюк) Мария
Мать ребёнка: Каченюк (Кучиренко) Анна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Каченюк) Лида
Мать ребёнка: Каченюк (Кучиренко) Анна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Каченюк Николай
Мать ребёнка: Каченюк (Кучиренко) Анна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Каченюк Вениамин
Мать ребёнка: Каченюк (Кучиренко) Анна
Военная служба
30.03.1942
Красный Кут, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.08.1942
Сын: Каченюк Павел
Мать ребёнка: Каченюк (Кучиренко) Анна
Смерть
Около ?.08.1942
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Причина смерти: На войне