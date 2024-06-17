Каченюк Иван Около 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каченюк Иван

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Место рождения

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Около ?.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Коченюк Иван

Мать: Екатерина

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каченюк (Кучиренко) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каченюк) Лида

Мать ребёнка: Каченюк (Кучиренко) Анна

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каченюк Анатолий

Мать ребёнка: Каченюк (Кучиренко) Анна

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Каченюк) Зоя

Мать ребёнка: Каченюк (Кучиренко) Анна

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Каченюк Анатолий

Мать ребёнка: Каченюк (Кучиренко) Анна

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.03.1930

Сын: Каченюк Виталий

Мать ребёнка: Каченюк (Кучиренко) Анна

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Каченюк) Мария

Мать ребёнка: Каченюк (Кучиренко) Анна

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Каченюк) Лида

Мать ребёнка: Каченюк (Кучиренко) Анна

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Каченюк Николай

Мать ребёнка: Каченюк (Кучиренко) Анна

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Каченюк Вениамин

Мать ребёнка: Каченюк (Кучиренко) Анна

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Военная служба
30.03.1942
Красный Кут, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.08.1942

Сын: Каченюк Павел

Мать ребёнка: Каченюк (Кучиренко) Анна

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Около ?.08.1942
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Причина смерти: На войне

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