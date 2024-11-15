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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1868Верхний Еруслан (Карпенки), с. каз.при р. Еруслане.9090235795796Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1082. Карпенка (Вр. Еруслан), село бывшее государственное, при реке Еруслане, дворов 252, жителей 1685, церковь православная, школа, 3 лавки, ярмарка 6-го янв. и 8-го сен Показать все
1119. Лангенфельд (Крестовых), селение бывшее колонистов, при реке Еруслане, дворов 89, жителей 742, школа, 2 лавки
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Крестовый-Буерак52335031513048391826416655сведений нет
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Лангенфельд. Б. колон. Немцы. Лютер.5477—54210310222164708652
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44101Верхний Еруслансело50°57'с.ш.47°01'в.д.M-38-047
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63623101102с Верхний Еруслансело