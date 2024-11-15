село Верхний Еруслан, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Верхний Еруслан

Краснокутский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
1868Верхний Еруслан (Карпенки), с. каз.при р. Еруслане.9090235795796Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Красно-Кутская волость
1082. Карпенка (Вр. Еруслан), село бывшее государственное, при реке Еруслане, дворов 252, жителей 1685, церковь православная, школа, 3 лавки, ярмарка 6-го янв. и 8-го сен Показать все
Новоузенский уезд, Нижне-Ерусланская волость
1119. Лангенфельд (Крестовых), селение бывшее колонистов, при реке Еруслане, дворов 89, жителей 742, школа, 2 лавки

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Медведицкая волость
село Крестовый-Буерак52335031513048391826416655сведений нет

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Нижне-Ерусланская волость
С. Лангенфельд. Б. колон. Немцы. Лютер.547754210310222164708652

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Краснокутский район
44101Верхний Еруслансело50°57'с.ш.47°01'в.д.M-38-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Краснокутский муниципальный район, Городское поселение город Красный Кут
63623101102с Верхний Еруслансело

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