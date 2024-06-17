Екатерина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Каченюк Иван
Отец ребёнка: Коченюк Иван
Рождение ребёнка
1902
Сын: Каченюк Григорий
Отец ребёнка: Коченюк Иван
Рождение ребёнка
1918
Сын: Коченюк Василий
Отец ребёнка: Коченюк Иван
Рождение ребёнка
1925
Сын: Коченюк Александр
Отец ребёнка: Коченюк Иван
Смерть
Неизвестно