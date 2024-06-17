Екатерина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина

Екатерина

Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Каченюк Иван

Отец ребёнка: Коченюк Иван

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Каченюк Григорий

Отец ребёнка: Коченюк Иван

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Коченюк Василий

Отец ребёнка: Коченюк Иван

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Коченюк Александр

Отец ребёнка: Коченюк Иван

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.