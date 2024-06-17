Каченюк (Кучиренко) Анна 18.11.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каченюк (Кучиренко) Анна

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Место рождения

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

18.11.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1902

Отец: Кучиренко Иосиф

Мать: Кучиренко Мария

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каченюк Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Каченюк) Лида

Отец ребёнка: Каченюк Иван

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каченюк Анатолий

Отец ребёнка: Каченюк Иван

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Каченюк) Зоя

Отец ребёнка: Каченюк Иван

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Каченюк Анатолий

Отец ребёнка: Каченюк Иван

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.03.1930

Сын: Каченюк Виталий

Отец ребёнка: Каченюк Иван

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Каченюк) Мария

Отец ребёнка: Каченюк Иван

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Каченюк) Лида

Отец ребёнка: Каченюк Иван

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Каченюк Николай

Отец ребёнка: Каченюк Иван

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Каченюк Вениамин

Отец ребёнка: Каченюк Иван

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.08.1942

Сын: Каченюк Павел

Отец ребёнка: Каченюк Иван

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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