Каченюк (Кучиренко) Анна
Место рождения
Дата рождения18.11.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1902
Отец: Кучиренко Иосиф
Мать: Кучиренко Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каченюк Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Каченюк) Лида
Отец ребёнка: Каченюк Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каченюк Анатолий
Отец ребёнка: Каченюк Иван
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Каченюк) Зоя
Отец ребёнка: Каченюк Иван
Рождение ребёнка
1927
Сын: Каченюк Анатолий
Отец ребёнка: Каченюк Иван
Рождение ребёнка
18.03.1930
Сын: Каченюк Виталий
Отец ребёнка: Каченюк Иван
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Каченюк) Мария
Отец ребёнка: Каченюк Иван
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Каченюк) Лида
Отец ребёнка: Каченюк Иван
Рождение ребёнка
1934
Сын: Каченюк Николай
Отец ребёнка: Каченюк Иван
Рождение ребёнка
1937
Сын: Каченюк Вениамин
Отец ребёнка: Каченюк Иван
Рождение ребёнка
19.08.1942
Сын: Каченюк Павел
Отец ребёнка: Каченюк Иван
Смерть
Неизвестно