Кучиренко Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКучиренко Мария

Кучиренко Мария

avatar

Место рождения

Херсон

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1902

Дочь: Каченюк (Кучиренко) Анна

Отец ребёнка: Кучиренко Иосиф

Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Кучеренко Гавриил

Отец ребёнка: Кучиренко Иосиф

Логиновка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.