Кучиренко Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.11.1902
Дочь: Каченюк (Кучиренко) Анна
Отец ребёнка: Кучиренко Иосиф
Лебедевка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кучеренко Гавриил
Отец ребёнка: Кучиренко Иосиф
Логиновка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно