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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1867Нижний Еруслан (Логиново), с. каз.при р. Еруслане.9090235795796Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1084. Логиновка, село бывшее государственное, при реке Еруслане, дворов 279, жителей 2186, церковь православная, школа, 4 лавки, ярмарка, базар
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Логиновка. Б. госуд. Рус. и малор. Прав.5111—380107102752614351472
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
43776Логиновкасело50°59'с.ш.47°04'в.д.M-38-047
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63623445101с Логиновкасело