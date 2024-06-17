Кукушкина (Овчинникова) Нина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кукушкина (Овчинникова) Нина

Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Овчинников Иван

Мать: Овчинникова (Молявина) Мария

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева (Сурогина) Тамара

Отец ребёнка: Сурогин Виктор

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурогин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Кукушкин

Рождение ребёнка
13.11.1948

Дочь: Смирнова (Сурогина) Людмила

Отец ребёнка: Сурогин Виктор

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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