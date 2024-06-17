Кукушкина (Овчинникова) Нина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Овчинников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева (Сурогина) Тамара
Отец ребёнка: Сурогин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сурогин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Кукушкин
Рождение ребёнка
13.11.1948
Дочь: Смирнова (Сурогина) Людмила
Отец ребёнка: Сурогин Виктор
Смерть
Неизвестно